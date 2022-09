ANSA_Legalita : Strangolata a Ravenna, da 24 anni all'ergastolo per marito. Riformata in appello la sentenza di primo grado |#ANSA -

In primo grado era stato condannato a 24 anni per l'omicidio della moglie a, ma la Corte di assise di Appello di Bologna ha riformato la sentenza infliggendogli l'ergastolo. Sono stati così accolti il ricorso della Procura ravennate e la richiesta di pena avanzata Strangolata a Ravenna, da 24 anni all'ergastolo per marito (ANSA) - BOLOGNA, 22 SET - In primo grado era stato condannato a 24 anni per l'omicidio della moglie a Ravenna, ma la Corte di assise di Appello di Bologna ha riformato la sentenza infliggendogli