Russia, Medvedev: “Useremo anche armi nucleari per difendere zone annesse con i referendum” (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex presidente russo e vicepresidente del consiglio di sicurezza Medvedev ha minacciato gli avversari in Ucraina: “qualsiasi arma russa, comprese le armi nucleari strategiche e le armi basate su nuovi principi, potrebbe essere utilizzata” per proteggere le repubbliche autoproclamate del Donbass e gli altri territori che fino al 27 settembre terranno dei referendum sull’annessione con la Russia. L’armamento nucleare russo sarebbe composto 4.447 testate utilizzabili, di cui 1.588 schierate su basi o missili. Sempre Medvedev ha ricordato come alcuni di questi, i missili balistici intercontinentali (Icbm) possono raggiungere l’Europa o gli USA, e quelli supersonici lo fanno in poche decine di minuti. Questa precisazione sarebbe venuta in risposta alle minacce di un raid ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex presidente russo e vicepresidente del consiglio di sicurezzaha minacciato gli avversari in Ucraina: “qualsiasi arma russa, comprese lestrategiche e lebasate su nuovi principi, potrebbe essere utilizzata” per proteggere le repubbliche autoproclamate del Donbass e gli altri territori che fino al 27 settembre terranno deisull’annessione con la. L’armamento nucleare russo sarebbe composto 4.447 testate utilizzabili, di cui 1.588 schierate su basi o missili. Sempreha ricordato come alcuni di questi, i missili balistici intercontinentali (Icbm) possono raggiungere l’Europa o gli USA, e quelli supersonici lo fanno in poche decine di minuti. Questa precisazione sarebbe venuta in risposta alle minacce di un raid ...

