Romano La Russa: la Procura di Milano apre un’indagine esplorativa sul saluto romano (Di giovedì 22 settembre 2022) La Procura di Milano ha aperto un’indagine esplorativa sul presunto saluto romano eseguito da romano La Russa durante il funerale di suo cognato Alberto Stabilini. L’indagine della Procura sul saluto fascista Alberto Stabilini era un ex militante del Fronte della Gioventù, del quale è celebrato il funerale lo scorso 19 settembre. Il corteo è passato di fronte alla vecchia sede della Giovine Italia, l’associazione studentesca legata al Movimento sociale italiano. romano La Russa, fratello di Ignazio e anche lui iscritto al partito Fratelli d’Italia, ha ricevuto il sostegno da parte del partito guidato da Giorgia Meloni che in una nota ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Ladiha apertosul presuntoeseguito daLadurante il funerale di suo cognato Alberto Stabilini. L’indagine dellasulfascista Alberto Stabilini era un ex militante del Fronte della Gioventù, del quale è celebrato il funerale lo scorso 19 settembre. Il corteo è passato di fronte alla vecchia sede della Giovine Italia, l’associazione studentesca legata al Movimento sociale italiano.La, fratello di Ignazio e anche lui iscritto al partito Fratelli d’Italia, ha ricevuto il sostegno da parte del partito guidato da Giorgia Meloni che in una nota ...

CottarelliCPI : Non c'è rischio di fascismo. Ma le spiegazioni dei saluti romani che girano ('è il 'presente', un rituale militare;… - pietroraffa : La nota di Fratelli d'Italia sul saluto romano di La Russa (Romano) raggiunge davvero vette altissime. Più la leggo… - elio_vito : L'assessore regionale lombardo La Russa?? fa il saluto romano ad un funerale ma Meloni non trova la matrice?? ed a B… - BianchiniEnzo3 : RT @PBerizzi: Tra coloro che adesso si indignano per il saluto fascista di Romano La Russa (una tradizione di famiglia e di FdI) ne ricordo… - ibico75 : L'ultima versione di Romano La Russa sul suo saluto fascista è che lo avrebbe aggiunto la Meloni con photoshop.… -