Referendum Russia, Guterres: "Violano la carta Onu". Medvedev: "Pronti anche a usare le armi nucleari" (Di giovedì 22 settembre 2022) ui Referendum che Putin vuole nel Lugansk e a Donetsk è intervenuto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres: "Sono profondamente preoccupato per le notizie sui piani per organizzare Referendum in aree dell'Ucraina che attualmente non sono sotto il controllo del governo. Qualsiasi annessione del territorio di uno Stato da parte di un altro Stato risultante dalla minaccia o dall'uso della forza costituisce una violazione della carta delle Nazioni Unite" L'articolo proviene da Firenze Post.

