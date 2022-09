Proteste per il Registro delle opposizioni non funzionante ma le multe saranno decisive (Di giovedì 22 settembre 2022) Non mancano le Proteste degli italiani per il Registro delle opposizioni non funzionante esattamente come ci si sarebbe aspettati. In molti contavano decisamente sul servizio per non ricevere più telefonate inopportune di telemarketing. Eppure, a seguito dei 15 giorni necessari per la registrazione dell’iscrizione degli utenti, i tentativi di contatto stanno continuando, eccome. Sul perché, in molti casi, la cosa accada anche nel rispetto della normativa vigente, è stata fornita un’adeguata spiegazione. Eppure, nonostante tutte le eccezioni del caso, è impossibile negare come molti call center stiano continuando nelle loro campagne selvagge, non rispettando la volontà di chi ha negato il proprio consenso. Proprio in merito a questa paradossale situazione, è stato raccolto un importante feedback del ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Non mancano ledegli italiani per ilnonesattamente come ci si sarebbe aspettati. In molti contavano decisamente sul servizio per non ricevere più telefonate inopportune di telemarketing. Eppure, a seguito dei 15 giorni necessari per la registrazione dell’iscrizione degli utenti, i tentativi di contatto stanno continuando, eccome. Sul perché, in molti casi, la cosa accada anche nel rispetto della normativa vigente, è stata fornita un’adeguata spiegazione. Eppure, nonostante tutte le eccezioni del caso, è impossibile negare come molti call center stiano continuando nelle loro campagne selvagge, non rispettando la volontà di chi ha negato il proprio consenso. Proprio in merito a questa paradossale situazione, è stato raccolto un importante feedback del ...

