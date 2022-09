La monogamia va ancora di moda?

Leggi su dilei

(Di giovedì 22 settembre 2022) Guardare le altre relazioni al di fuori ci espone sempre a un rischio banale e assai scontato, quello di giudicare ciò che non conosciamo o che comunque reputiamo molto diverso da noi, dalle nostre idee e dal modo di vivere che ci appartiene. E questo succede tutte le volte che ci troviamo a fare i conti con quelle forme d’amore che si allontanano, per esempio, dalle favole della buonanotte che ci accompagnavano da bambine o da quel principe azzurro che abbiamo aspettato durante tutta l’adolescenza. Ma ci sono domande, che in tutta razionalità, sorgono spontanea: perché dovremmo giudicare l’amore? Chi siamo noi per decidere se quelle tacite regole che stanno alla base di una relazione sono giuste o sbagliate? E perché la poligamia non dovrebbe avere lo stesso valore della? Lanon è più diÈ un’affermazione ...