Italia-Inghilterra, Bonucci: “Con Inghilterra partita importante, vogliamo tornare a vincere” (Di giovedì 22 settembre 2022) “Domani è una partita importante, a prescindere dal mio traguardo (117 presenze in azzurro, ndr). Giochiamo in un grande stadio come quello di Milano, vogliamo ritrovare la vittoria che manca da troppo tempo”. Lo ha detto Leonardo Bonucci, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della partita di Nations League tra Italia e Inghilterra. “vincere aiuta sempre a lavorare meglio, in queste due partite dobbiamo mettere le basi per le qualificazioni agli Europei dell’anno prossimo che saranno difficili. Non dimentichiamo che il ranking della Nations ci permetterà di essere testa di serie al sorteggio”, ha aggiunto il centrale azzurro. Resta l’amaro in bocca di non prendere parte al Mondiali al via tra un paio di mesi. “C’è ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) “Domani è una, a prescindere dal mio traguardo (117 presenze in azzurro, ndr). Giochiamo in un grande stadio come quello di Milano,ritrovare la vittoria che manca da troppo tempo”. Lo ha detto Leonardo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia delladi Nations League tra. “aiuta sempre a lavorare meglio, in queste due partite dobbiamo mettere le basi per le qualificazioni agli Europei dell’anno prossimo che saranno difficili. Non dimentichiamo che il ranking della Nations ci permetterà di essere testa di serie al sorteggio”, ha aggiunto il centrale azzurro. Resta l’amaro in bocca di non prendere parte al Mondiali al via tra un paio di mesi. “C’è ...

