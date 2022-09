Inter, Gazzetta: “Ora per Inzaghi e la sua squadra non c’è margine d’errore” (Di giovedì 22 settembre 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta il clima in casa Inter è davvero teso visto che i risultati non arrivano, ma dovranno arrivare presto. “numeri che sanno di buon auspicio. E che magari verranno fuori anche nel vertice di oggi ad Appiano tra Simone Inzaghi e la dirigenza. L’Inter ha gli stessi punti e gli stessi gol subiti della stagione dello scudetto con Antonio Conte in panchina, dopo sette giornate di campionato. Ok, le analogie finiscono qui. Perché siamo su due pianeti diversi. E perché questa squadra ha dato dimostrazione di ballare come non faceva quella: tre sconfitte contro una, uno degli altri indicatori. Però i due dati iniziali indicano la via, di sicuro. E incoraggiano, stimolano a ragionare positivo: il campionato è certamente recuperabile anche ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 22 settembre 2022)- Come riporta lail clima in casaè davvero teso visto che i risultati non arrivano, ma dovranno arrivare presto. “numeri che sanno di buon auspicio. E che magari verranno fuori anche nel vertice di oggi ad Appiano tra Simonee la dirigenza. L’ha gli stessi punti e gli stessi gol subiti della stagione dello scudetto con Antonio Conte in panchina, dopo sette giornate di campionato. Ok, le analogie finiscono qui. Perché siamo su due pianeti diversi. E perché questaha dato dimostrazione di ballare come non faceva quella: tre sconfitte contro una, uno degli altri indicatori. Però i due dati iniziali indicano la via, di sicuro. E incoraggiano, stimolano a ragionare positivo: il campionato è certamente recuperabile anche ...

