Calciomercato Juventus | la società corre ai ripari | pronto l’assalto ad un top

(Di giovedì 22 settembre 2022) La, visto l’inizio di stagione veramente difficile, sembra aver deciso di intervenire sul mercato; ecco di chi si tratta. La sconfitta con il Monza, club neopromosso, il rosso a Di Maria per un gesto di reazione evitabile, il meno sette dalla vetta della classifica e lo zero in classifica nel girone di Champions League dopo i primi centottanta minuti stagionali. Una situazione veramente difficile dove sono tutti responsabili dal tecnico per un gioco che fatica a decollare (la squadra, tolta qualche porzione di partita, non riesce a dominare la partita in tutti i novanta minuti) fino ad arrivare ai giocatori che sicuramente non stanno rendendo secondo le loro possibilità. Serve un cambio di passo e laproverà ad attuarlo dopo la sosta; nel frattempo lasembra stia pensando ad un top player. LaPresseIl mercato ...

Commenta per primo Il ritorno di Antonio Conte allaè un'ipotesi che trova sempre più conferme: l'edizione odierna del Sun insiste sulla pista bianconera per il tecnico del Tottenham .Commenta per primo Scossa in panchina, o forse no. Inter evalutano le posizioni di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri , dopo gli ultimi risultati negativi. La sosta, nelle idee delle società, dovrebbe ricompattare il gruppo per invertire la rotta.L'ex portiere della Juve potrà riprendere la riabilitazione.ALESSANDRIA (ITALPRESS) - 'Stefano Tacconi, dopo un lungo soggiorno presso il ...Calciomercato Juventus, una sfida ai vertici per un giocatore voluto da Allegri. Ecco cosa succederà per il centrocampista.