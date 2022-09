Calcio: Buffon, 'non mi servono 8 Champions League, so quanto valgo anche senza' (Di giovedì 22 settembre 2022) Trento, 22 set. - (Adnkronos) - "Nella vita ho vinto tanto ma ho anche rinunciato ad altri titoli. Sono felicissimo di essermi battuto per vincerli ma personalmente per me i successi li ho ottenuti anche con l'affetto della gente. E per sapere quanto valgo non mi servono ad esempio 8 Champions League. anche senza vincerle io so quanto sono forte". Lo dice il portiere del Parma Gigi Buffon sul palco del 'Festival dello Sport' di Trento. "Io continuo a giocare per tante ragioni -prosegue il 44enne estremo difensore-. Perché mi sento ancora forte e competitivo e perché sono nell'età dell'oro dello sportivo. Mi spiego: ho una età tale in cui posso anche decidere di smettere quando voglio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Trento, 22 set. - (Adnkronos) - "Nella vita ho vinto tanto ma horinunciato ad altri titoli. Sono felicissimo di essermi battuto per vincerli ma personalmente per me i successi li ho ottenuticon l'affetto della gente. E per saperenon miad esempio 8vincerle io sosono forte". Lo dice il portiere del Parma Gigisul palco del 'Festival dello Sport' di Trento. "Io continuo a giocare per tante ragioni -prosegue il 44enne estremo difensore-. Perché mi sento ancora forte e competitivo e perché sono nell'età dell'oro dello sportivo. Mi spiego: ho una età tale in cui possodecidere di smettere quando voglio, ...

calcio_andrea : RT @GoalItalia: 'Non mi servono 8 Champions. So quanto sono forte' ?? Gigi Buffon - CostantinACM7 : RT @sportface2016: Gianluigi #Buffon a ruota libera: 'Sono ancora forte e per questo continuo a giocare. Niente Champions? Nessun dramma. E… - sportface2016 : Gianluigi #Buffon a ruota libera: 'Sono ancora forte e per questo continuo a giocare. Niente Champions? Nessun dram… - sportal_it : Gianluigi Buffon: 'A Parma sono rimasti sorpresi' - sportli26181512 : Serie B come Berlino: Cannavaro sfida i campioni del mondo 2006 Inzaghi, Grosso e Buffon: Il nuovo allenatore del B… -