Anya Taylor-Joy è la nuova ambasciatrice di Jaeger-LeCoultre

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 22 settembre 2022)-Joy è il nuovo volto di. La Maison di alta orologeria svizzera sceglie l’attrice statunitense come protagonista del cortometraggio A Call of the Heart, basato su una simbolica telefonata di benvenuto nell’azienda di lusso. Il video trae ispirazione da una chiamata realmente avvenuta che avrebbe avuto un profondo impatto sul futuro della Manifattura. @Courtesy of-Joy per: un destino già scritto Nel 1903, infatti, durante una conversazione telefonica con l’orologiaio parigino Edmond, Jacques-Davidaccettò la sfida di realizzare un movimento orologiero ultra sottile, inaugurando una lunga e ...