Vita a fumetti di un matematico antifascista. Lo scienziato Vito Volterra in una mostra ai Lincei (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il fondatore del Cnr fu uno dei più importanti scienziati italiani, ma di lui non si ricorda più nessuno. Una graphic novel e un convegno di tre giorni ai Lincei ripercorrono la Vita di uno dei 12 universitari che nel '31 rifiutarono il giuramento al fascismo Leggi su repubblica (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il fondatore del Cnr fu uno dei più importanti scienziati italiani, ma di lui non si ricorda più nessuno. Una graphic novel e un convegno di tre giorni airipercorrono ladi uno dei 12 universitari che nel '31 rifiutarono il giuramento al fascismo

