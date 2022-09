Venezia, quattro indagati per il 18enne morto durante uno stage (Di mercoledì 21 settembre 2022) Per omicidio colposo in concorso. Tra questi l'amministratore unico della Bc Service e la preside dell'Istituto tecnico frequentato dalla vittima Leggi su repubblica (Di mercoledì 21 settembre 2022) Per omicidio colposo in concorso. Tra questi l'amministratore unico della Bc Service e la preside dell'Istituto tecnico frequentato dalla vittima

Gazzettino : Studente morto durante lo stage, ci sono quattro indagati. Chi sono e perché sono finiti sul registro - Gazzettino : Studente morto durante lo stage, ci sono quattro indagati. Chi sono e perché sono finiti sul registro - infoitinterno : Venezia, quattro indagati per il 18enne morto durante uno stage - VerdiVeneto : RT @repubblica: Venezia, quattro indagati per il 18enne morto durante uno stage [di Francesco Furlan] - paoloangeloRF : Venezia, quattro indagati per il 18enne morto durante uno stage -