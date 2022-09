Ultime Notizie Roma del 21-09-2022 ore 18:10 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione e nel studio Giuliano Ferrigno coprite in Ucraina andiamo a Mosca al via oggi la mobilitazione parziale della Russia lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso alla tv sottolineando che il decreto è già stato firmato è necessario per il nostro territorio nostro paese il nostro popolo l’occidente vuole distruggerti ha detto il leader del Cremlino la mobilizzazione di guarda solo i cittadini della Riserva militare quelli che hanno prestato servizio nell’esercito per Putin è l’obiettivo dell’ Occidente che non vuole la pace in Ucraina e l’indebolimento e la distruzione della Russia come già venuto con Unione Sovietica quanto lo attacca all’ucraina gli ho detto Ivy principali delle operazioni speciali rimangono invariati Putin ha poi ribadito il sostegno ai popoli delle quattro regioni che ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione e nel studio Giuliano Ferrigno coprite in Ucraina andiamo a Mosca al via oggi la mobilitazione parziale della Russia lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso alla tv sottolineando che il decreto è già stato firmato è necessario per il nostro territorio nostro paese il nostro popolo l’occidente vuole distruggerti ha detto il leader del Cremlino la mobilizzazione di guarda solo i cittadini della Riserva militare quelli che hanno prestato servizio nell’esercito per Putin è l’obiettivo dell’ Occidente che non vuole la pace in Ucraina e l’indebolimento e la distruzione della Russia come già venuto con Unione Sovietica quanto lo attacca all’ucraina gli ho detto Ivy principali delle operazioni speciali rimangono invariati Putin ha poi ribadito il sostegno ai popoli delle quattro regioni che ...

