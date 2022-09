Torvaianica. Alla vista dei carabinieri gettano a terra la droga: tre pusher in manette (Di mercoledì 21 settembre 2022) Pomezia – Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Compagnia di Pomezia, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato Alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, hanno arrestato, in flagranza di reato, due fratelli romani di 23 e 24 anni, insieme a una 24enne di origini polacche, poiché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia e della Stazione di Torvajanica hanno notato i tre giovani che stavano camminando, in atteggiamento sospetto, sul lungomare delle Meduse. Mentre i carabinieri si stavano avvicinando per effettuare un controllo, non è passato inosservato come uno dei tre, Alla vista ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 21 settembre 2022) Pomezia – Nel pomeriggio di ieri, idella Compagnia di Pomezia, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzatoprevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, hanno arrestato, in flagranza di reato, due fratelli romani di 23 e 24 anni, insieme a una 24enne di origini polacche, poiché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia e della Stazione di Torvajanica hanno notato i tre giovani che stavano camminando, in atteggiamento sospetto, sul lungomare delle Meduse. Mentre isi stavano avvicinando per effettuare un controllo, non è passato inosservato come uno dei tre,...

