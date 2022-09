Scambiate in culla in Italia lo scoprono su Facebook: scatta il maxi risarcimento (Di mercoledì 21 settembre 2022) Due neonate, Scambiate nella culla 33 anni fa, lo hanno scoperto solo grazie a Facebook. La vicenda, che ha dell’incredibile, riguarda anche il maxi risarcimento che ne è derivato. La donna, di origini pugliesi, verrà risarcita insieme alla famiglia di origine ovvero la madre, il padre e il fratello perché a causa di questo scambio L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 21 settembre 2022) Due neonate,nella33 anni fa, lo hanno scoperto solo grazie a. La vicenda, che ha dell’incredibile, riguarda anche ilche ne è derivato. La donna, di origini pugliesi, verrà risarcita insieme alla famiglia di origine ovvero la madre, il padre e il fratello perché a causa di questo scambio L'articolo proviene da CheSuccede.it.

