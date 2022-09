Pazze disavventure sui mezzi a Milano

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Sul tram a. Una donna anziana mi punta per diversi minuti, poi mi fa: “Lei non faceva il cretino in televisione a Zelig?”. Io: “Sì, ma adesso mi sono pentito”. La donna: “Ma ormai è tardi, il danno è fatto. Un cretino così non l’ho mai visto, e sì che guardo la teleconfusione ogni giorno dal 1956. Ma come ti è saltato in mente di fare il deficiente in quel modo lì, sei mica un drogato?”. Io. “Sì, in effetti ho sbagliato!”. Donna anziana: “E adesso cosa fai?”. Io: “Niente, mi mantiene il comune”. Lei: “Finirai per strada, a meno che tu non sia comunista”. Io: “Infatti la mia ragazza mi ha detto di dire agli uffici del comune che sono comunista”. Il tranviere interviene: “Allora amico sei a posto, vai tranquillo!”. Donna anziana: “Sì, non ti mancherà niente, neanche i salumi pregiati”. Invece l’altro giorno sul filobus entra un percettore di reddito di ...