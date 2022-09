L’Istituto Alberti di Benevento celebra la giornata della pace

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Che cos’è la? Cosa possiamo fare noi per la? Cosa possiamo fare a scuola? Domande importanti che sono state rivolte agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delche questa mattina hanno partecipato all’incontro “Celebriamo insieme la” in occasionemondiale dedicata, appunto, allache cade il 21 settembre. L’incontro rappresenta il primo passo del percorso “Per-la-. Con -la- cura”, un programma nazionale di educazione civica e di cura delle giovani generazioni, destinato alle scuole di ogni ordine e grado, che propone una serie di attività che si concluderanno il 21 ...

La Repubblica Firenze.it

...Sociale Europeo presso'Università di Firenze e... Dopo'elezione ha incontrato la stampa: dimentichiamo lo stile Amato, ...'addio una lezione di diritto e di stile Marco d'nuovo ...Si erano iscritti all'indirizzo artistico dell'- Dante pensando di frequentare la sede storica, in via San Gallo. Ma durante'estate arriva una notizia poco gradita: sono stati spostati. Due giorni a settimana, per le attività ... I pendolari del liceo artistico, due giorni in via Chiantigiana e quattro in piazza Costituzione