Limatola | scontro tra auto e scooter | 20enne in codice rosso al San Pio

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Incidente in tarda serata a, nella frazione di Giardoni. Per cause da accertare, sono arrivate all’impatto frontale una Lancia Musa, guidata da una 25enne e unocondotto da un. Ad avere la peggio e’ stato quest’ultimo che e’ stato trasportato all’Ospedale San Pio di Benevento inper un trauma cranico, sospetta frattura alla spalle e altre contusioni in più parti del corpo. Per la ragazza nessuna conseguenza, solo tanto spavento. Sul posto i Carabinieri e due ambulanze, dae da Airola. L'articolo proviene da Anteprima24.it.