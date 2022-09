La gufata di Pregliasco | “Nuova ondata di Covid in inverno”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ormai, ècontro tutti; contro Biden, contro l’Oms, contro la politica ed il parere scientifico mondiale. Sì, non solo perché, pochissimi giorni fa, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ufficialmente il termine della pandemia da-19, ma anche perché tale annuncio è stato seguito da quello della Casa Bianca: “Se ci si guarda intorno, nessuno indossa più una maschera e tutti hanno un bell’aspetto. Insomma, la pandemia è finita”, ha detto il presidente degli Stati Uniti, in un’intervista a 60 Minutes, sulla Cbs. Il mondo comincia a riaprire, a respirare aria di libertà, ad abbandonare definitivamente tutte le misure restrittive. E i dati confermano tutto questo ottimismo. Prendendo in esame il bollettino sanitario italiano, per esempio, i ricoveri si attestano a circa il 3 per cento, senza manifestare alcun segno di ...