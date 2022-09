Fabian Ruiz: "PSG? Ecco perchè non potevo dire di no ad un club con un progetto così...'' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Fabian Ruiz: "Non potevo dire di no ad un club con un progetto così, io e il Napoli volevamo trovare una sistemazione, i primi mesi in azzurro sono stati difficili" Fabian Ruiz, centrocampista del PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni a El Paìs. Questo quanto detto dall'ex calciatore dl Napoli al quotidiano spagnolo: “Arriva un’offerta tutti crediamo che sia molto buona, che non si possa dire di no a un club come il PSG, per il progetto che stanno facendo, per il club, per la storia. -afferma Fabian Ruiz - Avevo ancora un anno di contratto, e sia io che il Napoli avevamo interesse a trovare ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 21 settembre 2022): "Nondi no ad uncon un, io e il Napoli volevamo trovare una sistemazione, i primi mesi in azzurro sono stati difficili", centrocampista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a El Paìs. Questo quanto detto dall'ex calciatore dl Napoli al quotidiano spagnolo: “Arriva un’offerta tutti crediamo che sia molto buona, che non si possadi no a uncome il, per ilche stanno facendo, per il, per la storia. -afferma- Avevo ancora un anno di contratto, e sia io che il Napoli avevamo interesse a trovare ...

