(Di mercoledì 21 settembre 2022) Un episodio terribile quello che ha visto coinvolto undi Jack Russelto da duelasciati liberi di girovagare indisturbati sulla spiaggia. Tutto è accaduto molto velocemente e ladelnon ha potuto far nulla per salvarlo. Leggi anche: Bimba di 10 anni azzannata da unsul viso: paura in un camping ad Anzio L’accaduto I fatti sono avvenuti a Ponza, lo scorso 10 settembre. Qui di buon mattino due— che girovagavano liberi sulla spiaggi di Sant’Antonio — hanno ucciso undi Jack Russell che era al guinzaglio con la propria padrona. Purtoppo la padrona non ha potuto far nulla per evitare la furia dei cani e salvare la vita del proprio. La denuncia A seguito ...

CorriereCitta : Coppia di pitbull sbrana un cucciolo: denunciata proprietaria -

LA NAZIONE

... non pensando mai che i suoi due cani, due, avrebbero gradito così tanto. Tornando nella ... I due mangiano davvero in modo ordinato, come se fossero una semplice. Possiamo mangiare Non ...... l'asina mascotte della Città della domenica, e oggi in 'pensione' in una tenuta di Monte Malbe, è stata gravemente ferita da due. I cani sono fuggiti a unache vive vicino alla tenuta ... Pitbull liberi per strada sbranano un cagnolino Un episodio terribile quello che ha visto coinvolto un cucciolo di Jack Russel sbranato da due pitbull lasciati liberi di girovagare indisturbati sulla spiaggia. Tutto è accaduto molto velocemente e l ...Due atleti della Triestina Nuoto tra i tre italiani in gara alla tappa tricolore della gara di tuffi dalle grandi altezze, la spettacolare 'Red Bull Cliff Diving World Series', che si terrà sabato 17 ...