Calenda: Meloni non governerà, non ha i numeri per crollo alleati (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Il problema non è se Meloni prende più voti del Pd, li prenderà certamente (...). La Meloni non governerà perché, anche se lei prende il 25 - 26%, il problema è se hai una coalizione capace di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Il problema non è seprende più voti del Pd, li prenderà certamente (...). Lanonperché, anche se lei prende il 25 - 26%, il problema è se hai una coalizione capace di ...

christianrocca : @mrctrdsh @guidotweet Marco, ti ricordi quando Letta e Bonino hanno posto il veto miserabile su Renzi e poi tentato… - Mov5Stelle : Ormai è sempre più chiaro: chi vota per la strana coppia Calenda-Renzi, voterà per Meloni, Salvini e Berlusconi.… - Giorgiolaporta : Il miglior #sondaggio di questi giorni? Il caso #Richetti. Il #Pd ha capito che l'avversario non è il… - antobgl : RT @serebellardinel: Pensateci prima di votare e credere alle boutade di #Renzi,#Letta, #Calenda, #Salvini e #Meloni,alla santificazione de… - SmnJared : @Clannadstan Il pd è il male, ma la Meloni e affini per me sono il baratro, tra incompetenza, corruzione e populism… -