Bella Ciao? No, belli addio (Di mercoledì 21 settembre 2022) La canzone che la Pausini si è rifiutata di cantare in Spagna è l'inno di una parte politica che, per convenienza, se n'è appropriata per perpetrare l'uso a scopi partitici della Resistenza. Ho cominciato a odiare Bella Ciao il giorno che l'ho sentita cantare in una serie televisiva in onda su Netflix. La casa di carta è la storia di una banda di rapinatori, che capitanati da un Professore assaltano la zecca di Stato spagnola. Vestiti con una tuta in stile Guantanamo e con una maschera che riproduce il volto di Salvador Dalí, otto banditi prendono in ostaggio gli impiegati dell'istituto. L'obiettivo non è la rapina, ma la stampa di un'ingente somma, che una volta fuggiti attraverso un sotterraneo consentirà ai criminali una vita da miliardari. Cosa c'entra Bella Ciao con un colpo criminale? Niente, ma i rapinatori a ...

