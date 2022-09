“Sto male | devo guarire” Cecilia Rodriguez | problemi di salute e impegni cancellati | l’annuncio preoccupa

(Di martedì 20 settembre 2022)di. La bella e nota modella, sorella di Belen, sta facendore i propri fan dopo aver rivelato di non stare bene. Negli ultimi giorni il gossip era letteralmente impazzito per una serie di indiscrezioni clamorose. Impegnatissima tra Festival di Venezia, la linea di abbigliamento che ha con i fratelli e il nuovo incarico di ambassador di gioielli Rosato suè arrivata la bomba. Diversi utenti hanno notato qualche rotondità di troppo mostrata recentemente danei suoi post. E allora subito i fan che sognano che arrivi il primo bebè con Ignazio Moser hanno fantasticato. In ogni casoha disertato l’evento al blue carpet di Roma per la presentazione della piattaforma della Paramount. E ha ...

NeonDem48212582 : Mohamed direttamente da Marrakech ?? STO MALE #uominiedonne - flmelias : @franklygivedamn STO MALE TI PREGO GIU - xxcharliexoxo : RT @MacosaneSSSai_: Pamela,Cristina e patrizia parlano delle ragazze giovani. Cristina:' perché me le hai nominate tutte tranne lei?' Pame… - crissxbusch : male malissimo la sto prendendo malissimo - AllCrazyy04 : RT @MacosaneSSSai_: Pamela,Cristina e patrizia parlano delle ragazze giovani. Cristina:' perché me le hai nominate tutte tranne lei?' Pame… -

Ticinonline

"Ai giovani consiglio di non porsi limiti sia nel bene che nel, inseguire i propri sogni e concentrarsi su chi essere, è l'unica cosa che conta''. ''Il Napoli...anche vivendo un'esperienza ......che vuole venire da me al Camp Come lo dico ai miei amici juventini a Genova!! Non faa ...che mi porti bene anche tra poco quando inizierà la stagione del campionato universitario per cui mi... Concerto annullato per Loredana Bertè: «Sto male, dal 2020 è così» Giorgia Meloni si discosta dalle illazioni e da ogni estremismo e regime totalitario e sottolinea la mancanza di distacco da parte del Pd ...Le Donatella sono tornate sui social per svelare alcuni dettagli tragici sulla morte del loro papà, Claudio, scomparso pochi giorni fa. La notizia era stata ...