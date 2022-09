Lucio23162453 : RT @Sandro_Russo74: Una madre proveniente dalla #Siria piange mentre abbraccia il suo bambino dopo essere stati salvati dai soccorritori de… - DonatoDAgostino : RT @Sandro_Russo74: Una madre proveniente dalla #Siria piange mentre abbraccia il suo bambino dopo essere stati salvati dai soccorritori de… - Milli19751 : RT @Sandro_Russo74: Una madre proveniente dalla #Siria piange mentre abbraccia il suo bambino dopo essere stati salvati dai soccorritori de… - Maurizio62 : RT @Sandro_Russo74: Una madre proveniente dalla #Siria piange mentre abbraccia il suo bambino dopo essere stati salvati dai soccorritori de… - extraterra62 : RT @Sandro_Russo74: Una madre proveniente dalla #Siria piange mentre abbraccia il suo bambino dopo essere stati salvati dai soccorritori de… -

Agenzia ANSA

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in, secondo cui gli abitanti della zona di Forqlos, 20 km da Homs, hanno udito per diverse ore boati di esplosioni e hanno avvistato ...... che avvolto in una coperta ha navigato per più di un giorno sulla barca insieme ad altre 59 persone, provenienti da, Egitto, Sudan ed Eritrea e soccorse sabato scorso dall'equipaggio dell'... Siria: Ong, forti esplosioni in deposito di armi a Homs - Medio Oriente Forti esplosioni si sono udite stamani nella Siria centrale nei pressi di depositi di armi e munizioni a est di Homs. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente. (ANSA) ...Attendono ancora sul ponte della Open Arms 1 i 402 naufraghi salvati nei giorni scorsi in diverse operazioni nel Mediterraneo centrale. Sulla nave, insieme ai vivi, anche il corpo di Wegihu, 20 anni, ...