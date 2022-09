Scambiata in culla nel 1989, risarcimenti per un milione di euro alla donna e alla sua famiglia: dovrà pagare la Regione Puglia (Di martedì 20 settembre 2022) Nel 1989 a Canosa di Puglia nascono due bambine, Antonella e Lorena. A nessuna delle due viene applicato il braccialetto identificativo dopo il parto. Oltre ogni ragionevole dubbio, è in questo momento che le due neonate sono state scambiate nelle culle del nido, senza che le vere madri potessero rendersi conto dell’errore. Solo nel 2012, guardando delle foto su Facebook e notando una somiglianza incredibile tra due donne che non avevano alcun legame di parentela, è sorto il dubbio: essere cresciute in un’altra famiglia. L’esame del Dna conferma i sospetti: Antonella e Lorena non erano state consegnate alle loro mamme biologiche, ma scambiate in culla nella nursery dell’ospedale. La sentenza del tribunale civile di Trani ha riconosciuto un risarcimento danni di circa un milione di euro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Nela Canosa dinascono due bambine, Antonella e Lorena. A nessuna delle due viene applicato il braccialetto identificativo dopo il parto. Oltre ogni ragionevole dubbio, è in questo momento che le due neonate sono state scambiate nelle culle del nido, senza che le vere madri potessero rendersi conto dell’errore. Solo nel 2012, guardando delle foto su Facebook e notando una somiglianza incredibile tra due donne che non avevano alcun legame di parentela, è sorto il dubbio: essere cresciute in un’altra. L’esame del Dna conferma i sospetti: Antonella e Lorena non erano state consegnate alle loro mamme biologiche, ma scambiate innella nursery dell’ospedale. La sentenza del tribunale civile di Trani ha riconosciuto un risarcimento danni di circa undi...

