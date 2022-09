“Petra 2”, quando esce e di chi s’innamora Paola Cortellesi (Di martedì 20 settembre 2022) Paola Cortellesi torna nei panni dell’ispettore Petra Delicato, che ha conquistato il cuore del pubblico, insieme all’immancabile Andrea Pennacchi nel ruolo del vice ispettore Antonio Monte, per la seconda stagione della fiction Petra. Petra 2, quando inizia e dove vederla Petra 2 è su Sky dal 21 settembre con 4 nuovi episodi, diretti da da Maria Sole Tognazzi che ha guidato il set anche nella prima stagione. Le quattro nuove storie, sempre ambientate a Genova, sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia e tratte dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett, edite in Italia da Sellerio. Le sceneggiature sono scritte con la collaborazione di Paola Cortellesi. Petra 2 quindi debutta il 21 settembre, in ... Leggi su dilei (Di martedì 20 settembre 2022)torna nei panni dell’ispettoreDelicato, che ha conquistato il cuore del pubblico, insieme all’immancabile Andrea Pennacchi nel ruolo del vice ispettore Antonio Monte, per la seconda stagione della fiction2,inizia e dove vederla2 è su Sky dal 21 settembre con 4 nuovi episodi, diretti da da Maria Sole Tognazzi che ha guidato il set anche nella prima stagione. Le quattro nuove storie, sempre ambientate a Genova, sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia e tratte dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett, edite in Italia da Sellerio. Le sceneggiature sono scritte con la collaborazione di2 quindi debutta il 21 settembre, in ...

