Nizza, Favre a rischio esonero: contatti con Pochettino (Di martedì 20 settembre 2022) Un inizio campionato vacillante per il Nizza che dopo le prime otto giornate si ritrova con due vittorie, due pareggi e ben quattro sconfitte. Dopo l’ennesima sconfitta iniziano i dubbi su Lucien Favre, il tecnico della squadra francese è in bilico. L’unica motivazione che frenerebbe la dirigenza del Nizza è l’elevato ingaggio del tecnico, dunque l’esonero non gioverebbe alle casse del club. contatti con Mauricio Pochettino, ex tecnico del Psg che in giornata dovrebbe avere un incontro decisivo con il Nizza. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Un inizio campionato vacillante per ilche dopo le prime otto giornate si ritrova con due vittorie, due pareggi e ben quattro sconfitte. Dopo l’ennesima sconfitta iniziano i dubbi su Lucien, il tecnico della squadra francese è in bilico. L’unica motivazione che frenerebbe la dirigenza delè l’elevato ingaggio del tecnico, dunque l’non gioverebbe alle casse del club.con Mauricio, ex tecnico del Psg che in giornata dovrebbe avere un incontro decisivo con il. SportFace.

Ligue1ITA : RT @fabiofava11: ripetere gli ottimi risultati della sua prima esperienza a Nizza era difficile, così come difficile era fare peggio in que… - fabiofava11 : ripetere gli ottimi risultati della sua prima esperienza a Nizza era difficile, così come difficile era fare peggio… - ServadeiDanilo : Mauricio Pochettino potrebbe essere il prossimo allenatore del Nizza, con la sconfitta interna contro l'Angers che… - tcm24com : Nizza, Lucien Favre verso l'esonero #Favre #Nizza - ligue1italie : ? Fuori Lucien #Favre ? Dentro Mauricio #Pochettino ??? A #Nizza sembra esserci già aria di rivoluzione #ligue1… -