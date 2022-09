Mario Draghi riceve a New York il premio 'statista dell'anno' (Di martedì 20 settembre 2022) Per la sua 'lunga leadership poliedrica nella finanza e nel pubblico servizio di cui hanno beneficiato l'Italia e l'Unione europea e che ha aiutato la cooperazione internazionale', come ha spiegato il ... Leggi su globalist (Di martedì 20 settembre 2022) Per la sua 'lunga leadership poliedrica nella finanza e nel pubblico servizio di cui hbeneficiato l'Italia e l'Unione europea e che ha aiutato la cooperazione internazionale', come ha spiegato il ...

