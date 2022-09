Mario Draghi, lo statista dell'anno è un esubero in Italia (Di martedì 20 settembre 2022) Passerella a New York per il premier, elogiato da Biden e Kissinger. Ma in patria appare troppo ingombrante: "Non vedo ruoli per lui", dice Salvini. "Non basta un buon curriculum", sostiene Conte. "Sintonie con lui? No, coincidenze" prende le distanze Meloni Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 settembre 2022) Passerella a New York per il premier, elogiato da Biden e Kissinger. Ma in patria appare troppo ingombrante: "Non vedo ruoli per lui", dice Salvini. "Non basta un buon curriculum", sostiene Conte. "Sintonie con lui? No, coincidenze" prende le distanze Meloni

Agenzia_Ansa : Il premier italiano, Mario Draghi, riceve a New York il premio come 'statista dell'anno'. 'Evitare le ambiguità - h… - davidefaraone : Mario Draghi è stato premiato a New York con il ‘World Statesman Award’. È lo Statista mondiale dell’anno. In It… - pietroraffa : Certo che fa un certo effetto sentire Henry Kissinger dire 'ti auguro tutto il meglio, Mario Draghi' - Oche1989 : RT @BerryTeo84: Chi è Mario Draghi ?? ricordiamo ciò che disse ?? #ilmiovotoconta #IoNonDimentico @gparagone #ItalExit - gatasch : RT @ppiersante: Kissinger, che ha ucciso di gran lunga molti più innocenti di Putin ed è presente nella top ten delle figure criminali del… -