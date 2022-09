Malagò: «Meazza demolito? Ottenuto Giochi grazie a stadio» (Di martedì 20 settembre 2022) «San Siro? Non sarebbe corretto dare una mia opinione. È una vicenda della città di Milano, del Comune e dei tifosi. Ma una cosa la penso, dobbiamo essere seri. Abbiamo Ottenuto le Olimpiadi invernali presentando la candidatura con lo stadio di San Siro come teatro della cerimonia inaugurale, con 80mila persone e a budget ricavi L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 settembre 2022) «San Siro? Non sarebbe corretto dare una mia opinione. È una vicenda della città di Milano, del Comune e dei tifosi. Ma una cosa la penso, dobbiamo essere seri. Abbiamole Olimpiadi invernali presentando la candidatura con lodi San Siro come teatro della cerimonia inaugurale, con 80mila persone e a budget ricavi L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Draghi chiama Scaroni: gestirà le Olimpiadi invernali senza lasciare il Milan, ma San Siro La candidatura è sponsorizzata dal numero 1 del Coni, Giovanni Malagò, che è pure presidente della ... Destinato a slittare dopo il 2026, visto che il Meazza ospiterà la cerimonia d'apertura delle ...