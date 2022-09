Gianluca Grava | responsabile settore giovanile del Napoli Orgoglioso di far parte di questo percorso dalla Serie C

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 20 settembre 2022)deldel, è intervenuto a Radio Kiss Kissnel corso di " Radio Gol " ecco le sue dichiarazioni : “I giovani che si sono aggregati alla prima squadra sono tutti umili, come lo erano in Primavera, e sono contento per loro. IlPrimavera è una squadra più giovane dell’anno scorso, alcuni hanno iniziato undiverso. Rispetto e non paura, dobbiamo osare di più, lo dico sempre ai ragazzi. Si entra in campo per mordere gli avversari.di aver fattodiC. Per me è stato un onore e un sogno indossare la maglia del ...