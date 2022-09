George Ciupilan, curiosità e vita privata del concorrente del “Grande Fratello Vip” (Di martedì 20 settembre 2022) George Ciupilan è il notissimo TikToker nel cast della nuovissima edizione del “Grande Fratello Vip”al via stasera su Canale 5. George Ciupilan, nel passato del creator “Il Collegio e La Caserma” George CiupilanIl ventenne nato a Savona ha già alle spalle le esperienze nei docureality “Il Collegio” e “La Caserma“, per poi raggiungere il successo su Tik Tok dove conta quasi due milioni di followers e seguito su Instagram da circa 600mila utenti. Di origini rumene, Ciupilan ha avuto un’infanzia difficile trascorsa nell’est Europa, come ha raccontato sulle pagine di “Chi“: Per comprarmi il gelato, andavo a riempire i bottiglioni d’acqua per le vecchiette e loro mi davano la mancia. Per muovermi e spostarmi mi attaccavo al volo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 settembre 2022)è il notissimo TikToker nel cast della nuovissima edizione del “Vip”al via stasera su Canale 5., nel passato del creator “Il Collegio e La Caserma”Il ventenne nato a Savona ha già alle spalle le esperienze nei docureality “Il Collegio” e “La Caserma“, per poi raggiungere il successo su Tik Tok dove conta quasi due milioni di followers e seguito su Instagram da circa 600mila utenti. Di origini rumene,ha avuto un’infanzia difficile trascorsa nell’est Europa, come ha raccontato sulle pagine di “Chi“: Per comprarmi il gelato, andavo a riempire i bottiglioni d’acqua per le vecchiette e loro mi davano la mancia. Per muovermi e spostarmi mi attaccavo al volo ...

