Elezioni 2022, Letta: "Rafforzeremo il reddito di cittadinanza" (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – "Il reddito di cittadinanza fa parte del nostro programma elettorale. Noi siamo per il rafforzamento del reddito nella parte che non ha funzionato, che è quella che lo lega al mercato del lavoro. Siamo per il mantenimento del reddito sulla parte di contrasto alla povertà e alla marginalità, ma il nostro programma su questo è molto chiaro". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, questa mattina in visita agli scavi di Pompei con il ministro della Cultura Dario Franceschini. "Noi abbiamo bisogno di contrastare nel nostro Paese marginalità e povertà. Gli strumenti sono il reddito di cittadinanza, da riformare e rafforzare, e il salario minimo per contrastare il lavoro povero, i 4 milioni di lavoratori che hanno un'attività che li porta a ...

