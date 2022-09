CdS – una pantera per tornare ancora più forte (Di martedì 20 settembre 2022) 2022-09-20 18:32:25 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter non sta andando nel migliore dei modi, fermato da un problema muscolare che lo ha costretto a saltare già parecchie partite. La pausa per le nazionali sembra essere il momento perfetto per permettere a Big Rom di riprendersi e presentarsi al 100% alla ripresa delle ostilità. Intanto, su Instagram, il belga lancia un messaggio ai propri tifosi e anche agli avversari: “Sto tornando!”. Guarda il video Crisi Inter, la curva Nord: “Tolleranza finita” La pantera di Lukaku su Instagram: ormai prossimo a tornare Ormai da un po’ i calciatori ci hanno abituati a messaggi criptici, tutti da interpretare e spesso anche molto fantasiosi, e Big Rom Lukaku non fa di certo eccezione. Poche ora fa, sul social network Instagram, Lukaku ha pubblicato ... Leggi su justcalcio (Di martedì 20 settembre 2022) 2022-09-20 18:32:25 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter non sta andando nel migliore dei modi, fermato da un problema muscolare che lo ha costretto a saltare già parecchie partite. La pausa per le nazionali sembra essere il momento perfetto per permettere a Big Rom di riprendersi e presentarsi al 100% alla ripresa delle ostilità. Intanto, su Instagram, il belga lancia un messaggio ai propri tifosi e anche agli avversari: “Sto tornando!”. Guarda il video Crisi Inter, la curva Nord: “Tolleranza finita” Ladi Lukaku su Instagram: ormai prossimo aOrmai da un po’ i calciatori ci hanno abituati a messaggi criptici, tutti da interpretare e spesso anche molto fantasiosi, e Big Rom Lukaku non fa di certo eccezione. Poche ora fa, sul social network Instagram, Lukaku ha pubblicato ...

