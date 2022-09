Calcio femminile, Hamraoui: “Non dimenticherò mai l’aggressione, mi perseguita notte e giorno” (Di martedì 20 settembre 2022) La calciatrice del PSG, Kheira Hamraoui, ha deciso di raccontare l’aggressione subita circa un anno fa. Ecco le sue parole: “Ho deciso di rompere il silenzio. Quella notte mi perseguita giorno e notte, ha cambiato la mia vita di donna e calciatrice. Due uomini incappucciati mi hanno costretta a scendere dalla macchina, mi hanno picchiata con sbarre di ferro. Pensavo di morire, il loro obbiettivo era rompermi le gambe per non farmi più giocare. Dopo questa vicenda sono stata vittima di una cabala mediatica, con il fine di nascondere la mia immagine e vita privata. Tutto ciò ha distrutto me, i miei familiari e le persone più care a me. Per molto tempo sono stata infatti insultata e molestata sui social ingiustamente. Tuttavia ho cercato di resistere, confidando nella giustizia per far ... Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) La calciatrice del PSG, Kheira, ha deciso di raccontaresubita circa un anno fa. Ecco le sue parole: “Ho deciso di rompere il silenzio. Quellami, ha cambiato la mia vita di donna e calciatrice. Due uomini incappucciati mi hanno costretta a scendere dalla macchina, mi hanno picchiata con sbarre di ferro. Pensavo di morire, il loro obbiettivo era rompermi le gambe per non farmi più giocare. Dopo questa vicenda sono stata vittima di una cabala mediatica, con il fine di nascondere la mia immagine e vita privata. Tutto ciò ha distrutto me, i miei familiari e le persone più care a me. Per molto tempo sono stata infatti insultata e molestata sui social ingiustamente. Tuttavia ho cercato di resistere, confidando nella giustizia per far ...

