Terminata la messa funebre di Elisabetta. Le lacrime di Carlo nell'abbazia di Westminster. Ora il corteo verso Welligton Arch

LaCittaSalerno : VIABILITA' Castelcivita, terminata la messa in sicurezza della Sr 488/a LEGGI QUI --> -

Servizio Informazione Religiosa

LONDRA. È arrivato il grande giorno. Sotto le volte gotiche di Westminster Abbey si sta per celebrare un evento globale che ha saputo riunire i grandi della terra: il funerale della Regina Elisabetta ......in maniera consistente su esplicita richiesta dell'Arcivescovo Pietro Antonio de Capua... Programma di Mercoledì 21 settembre: Ore 17,30 Celebrazione SantaOre 18,00 Evento dell'... Riunione cardinali: terminati i lavori, tra poco la messa presieduta dal Papa L’uomo alla vista degli operatori, tentava di estrarre l’arma occultata dietro la schiena e ne nasceva una colluttazione, terminata con l’immobilizzazione e la messa in sicurezza del 42enne. Le ...Manette ai polsi di un 42enne dopo attimi concitati. L'uomo era in possesso di 5 proiettili inseriti all’interno del caricatore ...