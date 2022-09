Juve, Moggi: “Allegri non verrà esonerato” (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – La Juventus non manderà via Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese ha le carte in regola per risollevare la formazione bianconera, in crisi di gioco e di risultati. Ne è convinto Luciano Moggi, ex dg della Vecchia Signora, che non crede alle voci relative all’esonero del tecnico e all’arrivo di Paolo Montero, attuale allenatore dell’Under 19. “Non c’è dubbio che Montero sia un grande tecnico. Ha conoscenze tecniche, carisma, carattere e potrebbe fare bene. Montero resterà comunque all’Under 19 perché Allegri non verrà esonerato”, dice Moggi. “Max è un allenatore esperto e magari riuscirà a invertire la rotta. Se tiene dura il prossimo mese, poi a gennaio dopo il mondiale inizierà un’altra stagione e può cambiare tutto”, aggiunge l’ex dg della ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Lantus non manderà via Massimiliano. L’allenatore livornese ha le carte in regola per risollevare la formazione bianconera, in crisi di gioco e di risultati. Ne è convinto Luciano, ex dg della Vecchia Signora, che non crede alle voci relative all’esonero del tecnico e all’arrivo di Paolo Montero, attuale allenatore dell’Under 19. “Non c’è dubbio che Montero sia un grande tecnico. Ha conoscenze tecniche, carisma, carattere e potrebbe fare bene. Montero resterà comunque all’Under 19 perchénon”, dice. “Max è un allenatore esperto e magari riuscirà a invertire la rotta. Se tiene dura il prossimo mese, poi a gennaio dopo il mondiale inizierà un’altra stagione e può cambiare tutto”, aggiunge l’ex dg della ...

