Johnny Rotten e il commosso addio alla Regina Elisabetta: “Rispettatela”. Poi attacca: “Non provate a fare soldi con la canzone dei Sex Pistols ora” (Di lunedì 19 settembre 2022) E stato l’irriverente interprete di “God save the Queen” dei Sex Pistols, anthem contro la Regina Elisabetta II. Ma ora Johnny Rotten, voce dello storico gruppo punk, con il suo vero nome di John Lydon, dà un commosso addio alla monarca. Riposi in pace. Sia vittoriosa. E a tutti dice: “Rispettatela”. Dal suo profilo ufficiale Twitter, dove pubblica una foto della Regina incoronata, ammonisce i suoi compagni di band: nessuno provi a far soldi con il nostro vecchio brano in questo momento. Lydon, che ha scritto il testo della canzone, spiega di essere sempre stato contro l’istituzione monarchica, ma in questo momento bisogna essere rispettosi nei confronti di una famiglia che ha perso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) E stato l’irriverente interprete di “God save the Queen” dei Sex, anthem contro laII. Ma ora, voce dello storico gruppo punk, con il suo vero nome di John Lydon, dà unmonarca. Riposi in pace. Sia vittoriosa. E a tutti dice: “”. Dal suo profilo ufficiale Twitter, dove pubblica una foto dellaincoronata, ammonisce i suoi compagni di band: nessuno provi a farcon il nostro vecchio brano in questo momento. Lydon, che ha scritto il testo della, spiega di essere sempre stato contro l’istituzione monarchica, ma in questo momento bisogna essere rispettosi nei confronti di una famiglia che ha perso ...

FQMagazineit : Johnny Rotten e il commosso addio alla Regina Elisabetta: “Rispettatela”. Poi attacca: “Non provate a fare soldi co… - Giusepp16731083 : @sciarsi Anche Johnny Rotten ha espresso le sue condoglianze? Non me ne stupirei. - SabasBaigorria : no se si iorio se asemeja mas a morrissey o a johnny rotten - HotelCityMiMa : RT @GretaSalve: This Is not a Love Song. PIL. Un grandissimo Johnny Rotten prima di diventare buono ?? - GretaSalve : This Is not a Love Song. PIL. Un grandissimo Johnny Rotten prima di diventare buono ?? -