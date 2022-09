De Zerbi è il nuovo allenatore del Brighton. Il presidente Bloom: «gioca un calcio eccitante e coraggioso» (Di lunedì 19 settembre 2022) Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Brighton, ha firmato un contratto quadriennale. Sarà lui il successore di Graham Potter, passato al Chelsea. Sarà annunciato ufficialmente domani, in segno di rispetto per il funerale della regina Elisabetta, che si è svolto oggi. Il presidente del Brighton, Tony Bloom, ha dichiarato: “Sono entusiasta che Roberto abbia accettato di diventare il nostro nuovo allenatore. Le sue squadre giocano un calcio eccitante e coraggioso e sono fiducioso che il suo stile e il suo approccio tattico si adatteranno perfettamente alla nostra squadra”. Il direttore tecnico del club, David Weir: “Roberto ha dimostrato la sua indubbia ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022) Roberto Deè ildel, ha firmato un contratto quadriennale. Sarà lui il successore di Graham Potter, passato al Chelsea. Sarà annunciato ufficialmente domani, in segno di rispetto per il funerale della regina Elisabetta, che si è svolto oggi. Ildel, Tony, ha dichiarato: “Sono entusiasta che Roberto abbia accettato di diventare il nostro. Le sue squadreno une sono fiducioso che il suo stile e il suo approccio tattico si adatteranno perfettamente alla nostra squadra”. Il direttore tecnico del club, David Weir: “Roberto ha dimostrato la sua indubbia ...

