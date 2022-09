Udinese-Inter 3-1, friulani primi in classifica (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Udinese batte l’Inter 3-1 in rimonta nel match valido per la settima giornata della Serie A 2022-2023 e vola in testa alla classifica. I nerazzurri passano in vantaggio al 5’ con la punizione di Barella. I padroni di casa pareggiano al 22’ con l’autorete di Skriniar. Bijol all’85’ firma la rete del 2-1. Nel finale, Arslan completa il tris: 3-1. L’Udinese sale a 16 punti, sola al primo posto in attesa degli altri match. L’Inter rimane a 12. LA PARTITA – Gara intensa e dalle tante emozioni alla Dacia Arena, con l’Inter che passa in vantaggio dopo cinque minuti grazie alla punizione perfetta di Barella, una conclusione a giro sopra la barriera che supera Silvestri. La squadra di Sottil non si abbatte e al 22? sul calcio di punizione di Pereyra, una deviazione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – L’batte l’3-1 in rimonta nel match valido per la settima giornata della Serie A 2022-2023 e vola in testa alla. I nerazzurri passano in vantaggio al 5’ con la punizione di Barella. I padroni di casa pareggiano al 22’ con l’autorete di Skriniar. Bijol all’85’ firma la rete del 2-1. Nel finale, Arslan completa il tris: 3-1. L’sale a 16 punti, sola al primo posto in attesa degli altri match. L’rimane a 12. LA PARTITA – Gara intensa e dalle tante emozioni alla Dacia Arena, con l’che passa in vantaggio dopo cinque minuti grazie alla punizione perfetta di Barella, una conclusione a giro sopra la barriera che supera Silvestri. La squadra di Sottil non si abbatte e al 22? sul calcio di punizione di Pereyra, una deviazione di ...

