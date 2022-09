Udinese, Arslan: «Abbiamo venti giocatori forti che vanno al 100%» (Di domenica 18 settembre 2022) . Le parole del centrocampista dei friulani Tolgay Arslan, centrocampista dell’Udinese, ha parlato a DAZN dopo la vittoria con l’Inter. PRESTAZIONE – «Abbiamo lavorato tanto, ogni allenamento andiamo al massimo. Ci sono tanti giocatori forti e dobbiamo continuare così, andiamo con calma. Adesso Abbiamo la partita a Verona tra due settimane, pensiamo solo a quello». GRUPPO – «Abbiamo fame e vogliamo andare avanti. Ci sono almeno venti giocatori forti in questa squadra, tutti insieme andiamo al 100% e questo è il nostro stile». PENSARE ALLA VITTORIA – «Dal primo minuto, Abbiamo giocato con carattere e fame. Tutti i giocatori che sono entrati hanno fatto un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) . Le parole del centrocampista dei friulani Tolgay, centrocampista dell’, ha parlato a DAZN dopo la vittoria con l’Inter. PRESTAZIONE – «lavorato tanto, ogni allenamento andiamo al massimo. Ci sono tantie dobbiamo continuare così, andiamo con calma. Adessola partita a Verona tra due settimane, pensiamo solo a quello». GRUPPO – «fame e vogliamo andare avanti. Ci sono almenoin questa squadra, tutti insieme andiamo ale questo è il nostro stile». PENSARE ALLA VITTORIA – «Dal primo minuto,giocato con carattere e fame. Tutti iche sono entrati hanno fatto un ...

