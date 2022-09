Propensioni di acquisto | aumentano le intenzioni verso il comparto casa

Leggi su lopinionista

(Di domenica 18 settembre 2022) Rispetto al mese precedente, led’del 9,8% con segnali positivi dalmobilità e tecnologia. Cresce il timore per il possibile stop delle forniture Il” traina il rialzo, quasi a doppia cifra, delled’(+9,8%) rilevate dall’Osservatorio Findomestic di settembre, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Eumetra. A fine agosto gli Italiani che hanno manifestato l’intenzione di acquistare nuove case sono aumentati del 40,2% rispetto a luglio avvicinandosi ai livelli massimi toccati lo scorso giugno, ma cresce anche l’interesse a migliorare quella che hanno già. Sono soprattutto i progetti per rendere più efficienti le proprie ...