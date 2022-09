Ortofrutta e pesce alle stelle | il carrello dei romani resta vuoto

Leggi su iltempo

(Di domenica 18 settembre 2022) Su il prezzo delle mele, dell'uva, delle susine, ma anche della bieta, melanzane, zucchine. Se poi ci si azzarda a voler comprare delmeglio stare lontani da alici, orata o dal calamaro. Che i prezzi al mercato fossero in aumento i consumatori se ne sono accorti già da diverso tempo, ma ora arriva anche la certificazione del Centro Agroalimentare di Roma che certifica un incremento generale medio per l'del 17% e del 22% per l'ittico rispetto ad un anno fa. Ma non solo. Cambiano anche le abitudini delle famiglie che strette dal caro prezzi diminuiscono i consumi dei prodotti tipici della nostra dieta mediterranea e riducono in modo drastico gli sprechi, facendo la spesa più spesso ma acquistando ogni volta meno. Quindi prezzi in salita per la frutta e la verdura tipica di questa stagione, ad eccezione delle pesche e aumenti anche del ...