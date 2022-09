Orietta Berti, sapete che usa una parrucca? Ecco perchè (Di domenica 18 settembre 2022) Vi siete mai accorti che Orietta Berti indossa una parrucca? Svelato il motivo di questa sua scelta Nonostante la sua età Orietta Berti continua a piacere sia ad un pubblico adulto che ai giovani. Oggi come oggi, proprio quest’ultimi la conoscono per aver preso parte alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, con il brano Mille. Una canzone L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 18 settembre 2022) Vi siete mai accorti cheindossa una? Svelato il motivo di questa sua scelta Nonostante la sua etàcontinua a piacere sia ad un pubblico adulto che ai giovani. Oggi come oggi, proprio quest’ultimi la conoscono per aver preso parte alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, con il brano Mille. Una canzone L'articolo proviene da KontroKultura.

GiusCandela : Tris di nozze per #Verissimo: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Tra gli ospiti anche Elodie,… - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Buongiorno! Ecco a voi gli ospiti di questo pomeriggio a #Verissimo : Romina Power con le figlie Crystel e Romina, le… - ReignOfTheSerie : Buongiorno! Ecco a voi gli ospiti di questo pomeriggio a #Verissimo : Romina Power con le figlie Crystel e Romina,… - sardusrebel : @Termy73 Tipitipiti...Orietta Berti vs All along the Watchtower Jimi Hendrix sono indeciso - simobattista144 : RT @gfvipnews_: Mancano solo 2 giorni al #GFVIP ??. Il giorno tanto atteso è sempre più vicino, le opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta B… -