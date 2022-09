Milik senza limiti | la Juventus studia il riscatto | ma c’è un grosso problema

(Di domenica 18 settembre 2022) Le prestazioni di Arkadiuszsono state davvero magiche in questo inizio di stagione e dunque a Torino si cerca già di renderlo proprio. Non ci sono assolutamente dubbi che l’inizio di stagione da parte di Arkadiuszsia stato molto positivo, con le sue prestazioni che stanno dando l’occasione alladi poter contare su un cannoniere dai numeri eccezionali. LaPresseLaè una squadra che ha cercato sempre di più di rinnovarsi in questa estate, con i bianconeri che sono stati a tutti gli effetti i veri dominatori del mercato. Uno degli ultimi botti di fine agosto è stato sicuramente il cannoniere Arkadiusz, con il polacco che ha dimostrato ancora una volta di essere sicuramente uno dei migliori attaccanti del campionato. Tutti quanti infatti lo ricordavano perfettamente per ...

scrotex_ : @Dusan_Sessuale_ @romeoagresti @GoalItalia Senza Pogba, Chiesa, Milik, Rabiot, con Di Maria a mezzo servizio, con C… - ZonaBianconeri : RT @StefMarcucci6: Oggi partita complicatissima. Senza Chiesa, Pogba, Di Maria, Milik, riusciremo a portare a casa i 3 punti? #Juve #Monza… - StefMarcucci6 : Oggi partita complicatissima. Senza Chiesa, Pogba, Di Maria, Milik, riusciremo a portare a casa i 3 punti? #Juve… - manuacm19 : @betuncalismo Si hahahahaha la scorsa giornata 0 bonus, se tirava il rigore vlahovic pareggiavo invece l’ha tirato… - ZonaBianconeri : RT @ValePedrinii: Senza Milik squalificato si punta tutto su Ángel e Dusan per ritrovare una vittoria fondamentale per la classifica. Nient… -

Tuttosport

... quest'ultimo già vistotroppe soddisfazioni con l'Atalanta: ebbene il giovane ha dimostrato ... I bianconeri non potranno avere a disposizione Juan Cuadrado e Arkadiusz, quest'ultimo in ......mascherato dalle polemiche nate per il grave errore commesso dal Var in occasione della rete annullata a, contro il Benfica sono venuti fuori tutti i limiti della formazione bianconera... Lo strano weekend di Milik: senza la Juve, si consola con Agata nella nuova casa Le prestazioni di Arkadiusz Milik sono state davvero magiche in questo inizio di stagione e dunque a Torino si cerca già di renderlo proprio.TORINO - Il complicato settembre juventino di Dusan Vlahovic si chiuderà oggi con un’altra complicazione: un surplus di responsabilità sulle spalle, dal momento che l’assenza per squalifica di Arkadiu ...