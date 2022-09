LIVE – Ginnastica ritmica, Mondiali Sofia 2022: finali a squadre con le Farfalle (DIRETTA) (Di domenica 18 settembre 2022) La DIRETTA testuale delle finali a squadre ai Mondiali di Ginnastica ritmica, in scena a Sofia (Bulgaria) dal 14 al 18 settembre. Le Farfalle vogliono riscattarsi nelle ultime gare della rassegna iridata dopo il quarto posto nell’All-Around. Appuntamento dalle ore 14 fino alle ore 18.31. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Latestuale delleaidi, in scena a(Bulgaria) dal 14 al 18 settembre. Levogliono riscattarsi nelle ultime gare della rassegna iridata dopo il quarto posto nell’All-Around. Appuntamento dalle ore 14 fino alle ore 18.31. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO SportFace.

infoitsalute : LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Mondiali 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli sale sul tetto del mondo nell’all-around! -… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Mondiali #ginnasticaritmica Sofia #Raffaeli regina mondiale della #ginnastica: dopo i tre ori e il… - zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Mondiali 2022 in DIRETTA: Aghamirova in testa dopo la seconda rotazione Sofia Raffaeli e Mi… - infoitsalute : LIVE - Ginnastica ritmica, Mondiali Sofia 2022 -