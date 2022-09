Elisabetta | dai tifosi del Celtic Glasgow cori contro la monarchia | ' If you hate the Royal Family'

(Di domenica 18 settembre 2022) La Corona non è molto amata dagli scozzesi, a cominciare dai cattolici. Nel Regno Unito c'è chi non ne vuole sapere di rendere omaggio alla memoria della Regina, scomparsa lo scorso 8 ...

radio3mondo : La stampa saudita non menziona l'esclusione di MBS dai funerali di Elisabetta, ma su Arab News troviamo un pezzo:… - Silvana35366131 : RT @Max7Magnus: @Se23rex E secondo voi i media, foraggiati sappiamo da chi, diffondono una notizia del genere? Dai, siamo Seri. Meglio conc… - mauriziobarbett : RT @pananost: Putin escluso dai funerali di Elisabetta! Cosa diranno i nostri pacifisti? #ItaliaViva #ItaliaSulSerio - alexiafontana : ???? ESCLUDERE #PUTIN DAI FUNERALI DI #ELISABETTA A CAUSA DELLA GUERRA? CON QUESTA LOGICA, I PRESIDENTI AMERICANI (e… - zona_bianca : Domani si terranno i funerali della regina Elisabetta. E come facciamo sempre a #zonabianca partiamo dai numeri, co… -

... dove migliaia di persone hanno fatto lunghe file per 4 giorni per rendere omaggio aII. ... il principe William e il principe Harry, seguiranno il corteo, guidatoflauti etamburi ...Due donne sarebbero poi state uccise in autocolpi di un carro armato del Cremlino. Sull'altro ... Olena Zelenska, la first lady ucraina, ha reso omaggio a Londra al feretro did'...Dopo la morte della Regina Elisabetta, la Royal Family vive un'altra brutta situazione: problemi di salute, è successo l'impensabile.I funerali della Regina Elisabetta II in diretta: il programma della cerimonia, la programmazione tv e tutte le notizie ...