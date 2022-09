Elezioni: Renzi, 'Renew Europe nel simbolo è garanzia di un progetto per il futuro' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Nel 2024 ci saranno le Elezioni Europee. Salvini e Meloni stanno con Le Pen e Orban. Un pezzo di Pd farà l'accordo con i 5 stelle e starà con Melenchon, magari, l'altro pezzo se ne andrà. Chi ha votato Forza Italia perché voleva un partito Europeista e popolare non vota la fiamma, così come un riformista non vota Di Maio. Ci sarà un grande spazio per noi che stiamo con Macron. La scritta 'Renew Europe' sul nostro simbolo elettorale l'ho voluta perché è garanzia di un progetto per il futuro. Sono felice di aver fatto un passo di lato, in questo progetto ci credo davvero”. Così Matteo Renzi a Bari nel corso di un evento elettorale. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Nel 2024 ci saranno lee. Salvini e Meloni stanno con Le Pen e Orban. Un pezzo di Pd farà l'accordo con i 5 stelle e starà con Melenchon, magari, l'altro pezzo se ne andrà. Chi ha votato Forza Italia perché voleva un partitoista e popolare non vota la fiamma, così come un riformista non vota Di Maio. Ci sarà un grande spazio per noi che stiamo con Macron. La scritta '' sul nostroelettorale l'ho voluta perché èdi unper il. Sono felice di aver fatto un passo di lato, in questoci credo davvero”. Così Matteoa Bari nel corso di un evento elettorale.

